Karius torna ad Anfield dopo le papere: standing ovation dai tifosi del Liverpool

08/08/2018

La tifoseria del Liverpool si è confermata tra le migliori. Bellissimo il gesto che tutto Anfield ha riservato a Loris Karius: una vera e propria standing ovation al 72' quando è entrato in campo al posto di Alisson nell'amichevole contro il Torino. Era la prima volta che il portiere tedesco tornava a giocare nello stadio dei Reds dopo le papere della finale di Champions League. Tutto alle spalle per i tifosi che l'hanno incoraggiato, d'altronde "you'll never walk alone".