Kakà saluta Orlando e la MLS. Niente ritiro, suggestione San Paolo

16 ottobre 2017

Orlando City-Columbus 0-1, è stata questa l'ultima partita di Ricardo Kakà in MLS con la squadra della Florida e di un altro ex Milan, Nocerino. Il brasiliano lascia il calcio americano dopo tre stagioni e sembra prepararsi a proseguire la propria carriera da calciatore. A 35 anni, infatti, Kakà è pronto per una nuova avventura, magari un ritorno al San Paolo, in Brasile, per chiudere la carriera nel club in cui si è rivelato da ragazzo.