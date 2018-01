Kaiserslautern, attacco di cuore per l'allenatore Strasser: match sospeso

25 gennaio 2018

Grande paura in Germania durante un match della Serie B tedesca: il tecnico del Kaiserslautern Jeff Strasser ha avuto un attacco di cuore mercoledì sera mentre era in corso il match con il Darmstadt. L'ambulanza ha soccorso il lussemburghese, classe '74, intervenendo in campo. L'allenatore è stato trasportato d'urgenza in ospedale, mentre il match è stato sospeso.