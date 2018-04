Italia, Di Biagio bada al sodo: "Gara scorbutica, ma siamo stati squadra"

18 giugno 2017

Dopo la vittoria sofferta dell'Italia contro la Danimarca nella gara di esordio agli Europei Under 21 in Polonia, Luigi Di Biagio bada al sodo. "E' stata una partita scorbutica contro una squadra coriacea - ha spiegato il tecnico -. Non abbiamo giocato bene, ma siamo stati squadra. Un po' contratti nella prima parte di gara. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e poi è andato tutto in discesa". "Sul gruppo non ho avuto mai dubbi", ha aggiunto.