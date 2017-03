Irlanda, morto il capitano del Derry City

20 marzo 2017

Tragedia shock nel mondo del calcio britannico. Il capitano del Derry City, Ryan McBride, è stato trovato morto in casa all'età di 27 anni. Soltanto domenica il difensore aveva guidato la sua squadra alla vittoria per 4-0 contro il Drogheda United in una partita della Premier Division, la massima divisione nella Repubblica d'Irlanda. Le cause del decesso non sono ancora note.