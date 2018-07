International Champions Cup: Bayern-Psg 3-1, Buffon esce sull'1-1 al 66'

21/07/2018

BAYERN MONACO-PSG 3-1

Al Wörthersee Stadion, a Klagenfurt in Austria, si gioca Bayern Monaco-Psg, sfida valida per l’International Champions Cup, tradizionale torneo estivo che vede di fronte le migliori formazioni europee. È la seconda partita di Gianluigi Buffon con la maglia dei parigini, dopo l’amichevole contro lo Chambly (club di terza divisione). La prima occasione del match capita a Rabiot al 3’ che impatta di testa, ma Ulreich para senza troppi problemi. Si arriva così al 12’ quando l’ex portiere della Juventus deve neutralizzare un tiro da posizione pericolosa di Will. Il Psg carica a testa bassa e prima sfiora il vantaggio ancora con Rabiot che salta più in alto di tutti con la palla che però termina a lato e poi lo trova con Weah, che lanciato da Rimane, brucia un difensore avversario e a tu per tu con Ulreich va in rete col destro nell’angolino (31’). Dopo qualche minuto di recupero, le squadre tornano negli spogliatoi. Ad inizio ripresa il Psg si divora il gol del raddoppio con Nkunku che messo da solo davanti al portiere del Bayern da Rabiot allarga troppo il tiro con la sfera che termina di un soffio al lato. Dal 53’ Buffon si rende ancora protagonista con una parata non semplice sul colpo di testa da posizione ravvicinata di Wagner sull’assist al bacio di Rafinha. Al 54’ Nkunku ha l’occasione per rifarsi pochi minuti più tardi quando tira a colpo sicuro in area, ma spara alto sopra la traversa. Al 60’, però, il Bayern Monaco trova la via del pareggio: calcio d’angolo di Robben e stacco preciso di Javi Martinez, sul quale Buffon non può nulla. Al 66’ standing ovation per Gianluigi Buffon: l’ex Juve esce tra gli applausi dei tifosi parigini, al suo posto entra Remy Descamps. Il sorpasso del Bayern si registra al 68’, sempre su palla inattiva: Renato Sanches segna direttamente da calcio di punizione con l’estremo difensore del Psg (da pochi istanti entrato) non proprio impeccabile. Al 71’ Will prova a triplicare per i bavaresi, ma il suo sinistro da posizione decentrata esce di molto. Tris che la squadra di Kovac trova al 78’ con Joshua Zirkzee sul preciso passaggio di Gnabry. Dopo quattro minuti di recupero l'arbitro fischia la fine: il Bayern Monaco vince 3-1 contro il Psg.