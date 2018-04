Inter, l'agente di Gabigol condannato a 5 anni di carcere

1 giugno 2017

Il momento poco felice di Gabigol sembra non avere fine. Dopo il finale turbolento di stagione con l'Inter, con le successive scuse, il brasiliano deve fare i conti anche con i problemi del suo agente Wagner Ribeiro. Il procuratore è stato condannato a 5 anni di carcere per evasione fiscale per aver incassato, tra il 2002 e il 2005, un milione di euro dichiarandone 160mila. Ribeiro farà appello rimanendo in libertà, ma non potrà lasciare il Brasile.