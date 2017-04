Inter, Conte si tira fuori: "Resto al Chelsea, qui sono felice"

7 aprile 2017

" Sono felice al Chelsea e resterò qui ": parole chiare quelle pronunciate da Antonio Conte nel tentativo di spegnere le voci di mercato che lo vorrebbero sulla panchina dell'Inter dall'anno prossimo. "Ho altri due anni di contratto, non mi piace sentire altri parlare per me" ha detto il tecnico dei Blues. "La stampa italiana forse vuole che io torni" ha aggiunto commentando anche il possibile arrivo a Londra di Pirlo : "No, continuerà a giocare".

Conte è uno a cui piace parlare chiaro e più schietto di così non potrebbe esserlo: questa volta alle domande sul suo futuro risponde eccome, senza tirarsi indietro. "Non so perché la stampa italiana mi accosti all'Inter. Ho lavorato in Italia, forse vogliono che torni" ha detto l'ex juventino in conferenza stampa. Un commento anche su Andrea Pirlo, suo possibile vice a Londra al posto di Steve Holland: "Tutto ciò è molto strano. Andrea sta giocando e vuole continuare a farlo" ha chiuso Conte.