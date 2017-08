Inghilterra, Rooney dice addio alla nazionale

23 agosto 2017

Wayne Rooney ha deciso: dopo aver lasciato il Manchester United, l'ex attaccante del Red Devils ha annunciato il ritiro dalla nazionale inglese. "Ora voglio concentrare tutte le mie energie per aiutare l'Everton - ha spiegato Rooney dopo aver rifiutato la convocazione per le prossime partite di qualificazione alla Coppa del Mondo -. Resterò sempre un appassionato tifoso dell'Inghilterra". "Si tratta di una decisione davvero difficile", ha aggiunto.

"Lasciare il Manchester United è stata una scelta difficile, ma so che ho preso la decisione giusta nel tornare a casa con l'Everton", si legge nel comunicato del miglior marcatore di tutti i tempi dell'Inghilterra con 53 gol in 119 presenze. "E' stato fantastico ricevere la chiamata di Gareth Southgate questa settimana per dirmi che mi voleva con l'Inghilterra per le prossime partite. L'ho davvero apprezzato", ha aggiunto il 31enne centravanti inglese. "Tuttavia, avendoci già pensato a lungo e duramente, ho detto a Gareth che avevo ormai deciso di lasciare il calcio internazionale", ha aggiunto. "Ne ho discusso con la mia famiglia, il mio manager all'Everton e quelli più vicini a me", ha concluso Rooney.