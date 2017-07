Inghilterra, Mourinho replica a Conte: "Non voglio perdere i miei capelli..."

31 luglio 2017

La Premier non è ancora cominciata, ma Antonio Conte e Josè Mourinho regalano già scintille. Dopo le parole di due giorni fa dell'ex c.t. azzurro ("Non vogliamo fare la fine del Chelsea di due anni fa, che dopo aver vinto il titolo ha concluso al decimo posto"), puntuale è arrivata la replica del tecnico portoghese: "Potrei rispondergli in tanti modi diversi, ma non voglio perdere i miei capelli...".