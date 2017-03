Infortunio per Gabbiadini, si teme lo stiramento: Ventura convoca Petagna

19 marzo 2017

Tanta sfortunta per Manolo Gabbiadini. L'attaccante del Southampton ha abbandonato il campo al 32' del primo tempo del match perso per 2-1 contro il Tottenham per un problema serio all'adduttore della coscia sinistra. L'attaccante ha mimato con le mani il gesto dello stiramento, uscendo praticamente in lacrime. Salta così la possibilità di rispondere alla convocazione in nazionale: al suo posto Ventura ha chiamato Andrea Petagna.