Il tecnico del Bastia accusa Balo: "Ha offeso mia madre"

25 gennaio 2017

E' scontro frontale tra il tecnico del Bastia e Mario Balotelli . E ora Francois Ciccolini dà la sua versione sugli insulti all'attaccante del Nizza ripresi dall'emittente Canal Plus nel convulso finale di partita: "Se Balotelli avesse insultato me non avrei detto niente. Ma non può prendersela con mia madre che ha 80 anni e non svolge certo la professione di cui ha parlato lui".

Bufera scatenata dalla denuncia di Balotelli contro i tifosi corsi, accusati di averlo insultato e di avergli fatto il verso della scimmia per tutta la gara. Ma le parole dell'allenatore del Bastia certamente non faranno piacere al ct della Nazionale Giampiero Ventura, che solo pochi giorni fa aveva detto:"Il Balotelli calciatore penso che nessuno l’abbia mai messo in dubbio: ha qualità indiscutibili. Se è stato messo in discussione è stato per altri fattori, quelli comportamentali. Il problema deve risolverlo lui con sé stesso. In futuro andrò a vedere un paio di partite di Mario e parlerò con lui. Non per risolvere i suoi problemi, ma per discuterne".