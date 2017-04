Il Siviglia contro l'Argentina: "Giù le mani da Sampaoli"

12 aprile 2017

Dopo l'esonero di Bauza , la federcalcio argentina ha individuato Jorge Sampaoli come il profilo perfetto per la panchina della nazionale albiceleste. Ma il tecnico, 57 anni, è sotto contratto fino al 30 giugno 2018 con il Siviglia. E il club andaluso ha diramato un comunicato ufficiale contro l'AFA, allontanando l'allenatore argentino dalla panchina della nazionale.

"In seguito alle informazioni apparse su diversi mezzi di comunicazione relativo al possibile interesse della federcalcio argentina nei confronti di Jorge Sampaoli per la posizione di ct - che ha un contratto con il Siviglia fino al 30 giugno 2018 - e dopo le dichiarazioni del presidente dell'AFA Tapia sul fatto che vorrebbe incontrare il nostro allenatore in Spagna nei prossimi giorni, il Siviglia FC ha trasmesso oggi alla federazione argentina uno scritto nel quale avvisa che nel caso in cui le dichiarazioni continueranno, con mancanza di rispetto, oppure che si verifichino incontri o contatti con Sampaoli che portino alla rescissione con noi, il club farà valere i propri diritti".