Il "sarrismo" entra nella Treccani

13/09/2018

Dal campo all'enciclopedia. Maurizio Sarri varca i confini del calcio giocato e d entra a far parte ufficialmente della lingua italiana. La Treccani ha infatti inserito tra i neologismi dell'anno la parola " s arrismo ", termine coniato proprio per definire la spettacolare filosofia di gioco ideata dall'ex tecnico del Napoli. Un importante attestato di stima che, dopo il passaggio al Chelsea, piazza Sarri tra gli allenatori più apprezzati del momento.

"Primo trofeo stagionale per Maurizio Sarri - si legge sul profilo Twitter della Treccani -. La sua filosofia di gioco, il 'sarrismo', si aggiudica l’ambitissimo ingresso tra i nostri neologismi". Un onore che in passato non è mai toccato nemmeno a Bearzot, Trapattoni, Sacchi, Lippi, Capello, Guardiola o altri tecnici che hanno fatto la storia del calcio italiano e mondiale.