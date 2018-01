Il ruggito di Ibra: ecco il nuovo tattoo

22 gennaio 2018

Zlatan Ibrahimovic, oltre che per le straordinarie doti calcistiche, è diventato un'icona anche per la sua passione per i tattoo, tanto da aver ammesso nella sua autobiografia di essere ormai diventata una dipendenza. L'ultimo in ordine di tempo un gigantesco leone che occupa l'intera schiena. Il bomber del Manchester United ha condiviso su Instagram con i suoi followers l'ultimo tattoo, commentando la foto: "Arte pura".