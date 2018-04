Il Perù non rischia più e andrà ai Mondiali

26 novembre 2017

La partecipazione del Perù ai Mondiali 2018 non è più in dubbio dopo che è stata ritirata la controversa proposta di legge, che avrebbe potuto indurre la Fifa a bandire la federcalcio peruviana. La normativa, infatti, prevedeva la subordinazione della federazione all'Istituto peruviano dello Sport, con l'ingerenza del Governo del paese in quello del calcio locale, cosa che la Fifa vieta. Per l'Italia, dunque, addio speranza di ripescaggio.