Il Nizza libera il 10 e avverte il Napoli: Sneijder è ufficiale

7 agosto 2017

Accolto con tutti gli onori: Wesley Sneijder è ufficialmente un giocatore del Nizza e il club francese lancia la sfida al Napoli, prossimo avversario al preliminare di Champions. Sul sito ufficiale, oltre ad annunciare che Le Bihan ha lasciato libera la maglia numero 10 in segno di benvenuto all'olandese, i rossoneri ricordano che l'ex interista è ora il 3° in squadra squadra, oltre a Dante e Balotelli, ad aver vinto la coppa dalle grandi orecchie.

Sneijder, arrivato domenica in Costa Azzurra, ha sostenuto le visite mediche ed è pronto per il primo allenamento con i nuovi compagni. Un ostacolo in più, dunque, per il Napoli, che nel preliminare di Champions contro i francesi, si ritroverà a fare i conti con l'esperto fantasista 33enne. Uno che non solo la Champions l'ha vinta con l'Inter nel 2010 ma che una squadra italiana, la Juventus, l'ha già fatta piangere nel 2013 (con addosso la maglia del Galatasaray) eliminando i ragazzi allora guidati da Conte con un gol nel gelo e nella neve di Istanbul.