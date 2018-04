Il Cile ricorre alla FIFA contro il pareggio fra Colombia e Perù

12 ottobre 2017

Il Cile è pronto a ricorrere alla FIFA dopo l'eliminazione da Russia 2018. La Federazione sta valutando questa possibilità alla luce delle parole del difensore del Perù Tapia che ha spiegato come Falcao, ripreso dalle telecamere, si sia avvicinato ai giocatori peruviani per rassicurarli sul fatto che con il pari sia Colombia che Perù sarebbero state fra le qualificate del gruppo sudamericano. Tutto questo mentre il Cile era sotto di due gol con il Brasile.

Qualche sospetto era emerso già durante la partita, quando i giocatori di Colombia e Perù si sono spesso parlati in campo durante le pause della gara. Nell'attesa della decisione sul possibile ricorso contro il risultato di Perù-Colombia, il Cile si interroga sul futuro e pensa già alla ricostruzione. Secondo il giornale spagnolo Marca, il candidato numero uno alla panchina del Cile è l'ex allenatore del Manchester City, Manuel Pellegrini, in questo momento sulla panchina dell'Hebei Fortune in Cina.