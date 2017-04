Il Brighton torna in Premier, la festa è super

18 aprile 2017

Grande festa in Championship per il Brighton. La squadra inglese ha conquistato la promozione in Premier League con tre turni d'anticipo. Si tratta di un ritorno storico: il club vola nella massima serie 34 anni dopo l'ultima volta. Decisiva la vittoria per 3-1 sul Wigan: 13 i punti di vantaggio sulla terza, il Reading. Nel post partita, dopo la festa allo stadio con invasione pacifica di campo, i giocatori hanno fatto ritorno a casa in treno assieme ai tifosi: i video su Twitter testimoniano il clima di festa, con i calciatori portati letteralmente in trionfo tra il delirio della gente.