Il Boca Juniors è campione d'Argentina

21 giugno 2017

26 titoli del Campionato Argentino Primera División, da sommare ai 6 Campionati de Primera Division (AAF): il Boca ha festeggiato il titolo mentre era in albergo a Bahia Blanca in attesa del match con l'Olimpo. I giocatori sono scesi per strada a festeggiare con i tifosi, che si sono radunati sotto l'hotel. Cori per tutti, a partire dall'allenatore Guillermo Barros Schelotto: un grande successo per l'argentino, transitato anche da Palermo per un brevissimo periodo.



Nella festa, i giocatori non hanno mancato di prendere in giro i rivali storici del River Plate: sono scesi in strada coperti da delle lenzuola bianche. Un gesto per ricordare "il fantasma della B", ovvero la storica e dolorosa retrocessione del River nel 2011.