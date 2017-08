Il Barcellona denuncia Neymar: vuole 9,3 milioni

22 agosto 2017

Non si placa l'ira del Barcellona contro Neymar dopo il trasferimento record al Psg. Il club catalano, attraverso un comunicato, ha reso noto ai avere intentato una causa di lavoro lo scorso 11 agosto ai danni del brasiliano, richiedendo un risarcimento di 8,5 milioni di euro pari alla somma corrisposta al momento del primo rinnovo, con l'aggiunta del 10% di mora per inadempimento contrattuale per un totale di 9,3 milioni.