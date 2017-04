Il Barcellona celebra i dieci anni del gol di Messi "alla Maradona"

18 aprile 2017

Alla vigilia della super sfida contro la Juve, il Barcellona ha celebrato i dieci anni esatti dallo spettacolare gol di Messi contro il Getafe, che ha ricordato in tutto e per tutto quello di Maradona di Mondiali di Messico 1986. Con la speranza, bianconera, che non sia di buon auspicio.