Il Barcellona abbraccia Valverde: "E' un privilegio"

31 maggio 2017

Primo giorno a Barcellona per Ernesto Valverde, che domani verrà presentato in conferenza stampa. Il nuovo tecnico blaugrana non vede l'ora di iniziare e ha rilasciato le prime dichiarazioni a Barça Tv: "È un privilegio e una gran fortuna essere qui - dice l'ex allenatore dell'Athletic Bilbao -. Mi sento fortunato per il fatto che il club abbia pensato a me e mi abbia offerto la panchina".