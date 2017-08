Il Barça impedisce a Neymar di giocare. Lui fa causa Il Barcellona tarda a inviare i documenti, il brasiliano rischia di saltare anche il match con il Guingamp. E ora vuole denunciare i blaugrana per i 26 milioni di euro da versare al papà-procuratore

9 agosto 2017

Potrebbe slittare di un'altra settimana l'esordio di Neymar col Psg. Il transfer internazionale non è ancora arrivato e, a questo punto, si riducono le chance di vedere il brasiliano in campo domenica contro il Guingamp. Come riferito da L'Equipe, c'è tempo fino alla mezzanotte di sabato per inviare alla Lega francese il documento da parte della Federazione spagnola, ma l'impressione è che il Barça voglia trascinare la cosa ancora per qualche giorno.

Teoricamente, il club catalano ha tempo fino al 18 agosto per permettere alla Federazione spagnola di consegnare il transfer, dopodiché il Psg potrebbe rivolgersi alla Fifa. Nel frattempo, Neymar oggi sarà regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti della squadra al Camp des Loges. L'asso brasiliano ha goduto di due giorni di riposo concessi dall'allenatore Unai Emery e ne ha approfittato per una puntata a Saint-Tropez . L'esordio dell'attaccante, a questo punto, è possibile che avvenga il 20 agosto in Psg-Tolosa, terza giornata di Ligue 1.

E NEYMAR FA CAUSA AL BARCELLONA E in attesa dell'arrivo del transfer dal Barcellona che permetterà a Neymar di debuttare con la nuova maglia del Psg, l'attaccante brasiliano dichiara guerra al suo ex club. Secondo Globoesporte Neymar è pronto a presentare un ricorso alla Fifa per ottenere i 26 milioni di bonus previsti dal rinnovo di contratto firmato lo scorso anno. Il Barcellona sostiene che il bonus doveva essere pagato solo in caso di permanenza. Intanto cresce l'attesa per il debutto del brasiliano. A Guingamp, dove il Psg è atteso domenica sera, sono arrivate oltre duecento richieste di accredito per la tribuna stampa da 80 posti, fermo restando il fatto che al momento nemmeno domenica Neymar potrà scendere in campo. L'acquisto di maglie va a gonfie vele e secondo Le Parisien, il Psg ha previsto di spedirle anche a Justin Bieber, Puff Daddy, Vin Diesel, Jamie Foxx, Drake, ma anche Lewis Hamilton, Floyd Mayweather, Kobe Bryant, Felipe Massa e Usain Bolt.

