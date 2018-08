Il Psg vince la Supercoppa francese: primo trofeo per Buffon

04/08/2018

Non ci sono ancora Cavani e Mbappé, in panchina Marquinhos e Neymar, Tuchel schiera Di Maria falso nueve contro il Monaco di Jardim, che invece deve fare a meno di Falcao, Subasic, Sidibè e del nuovo acquisto Golovin. Obiettivo del Psg, sesta Supercoppa francese di fila nel caldo atroce di Shenzhen. Ritmi bassi in avvio, poi Di Maria si rende pericoloso al 6’, con un gran sinistro di poco a lato, ed al 12’ con un’altra conclusione respinta da Glik. Pericoloso anche il Monaco, con una bella girata mancina di Tielemans deviata da Thiago Silva, con azione ben ispirata da Jovetic: palla fuori di poco alla sinistra di Buffon.



Ma è ancora Di Maria il più pericoloso: Benaglio deve superarsi al 16’, mentre al 20’ è Raggi a fermare il “figlio d’arte” Weah lanciato a rete. La partita è viva e le squadre si danno battaglia: al 26’ Jemerson ferma la conclusione a botta sicura di Dagba, al 31’ invece la conclusione di Aholou viene murata dopo una bella iniziativa di Jovetic. E al 33’ l’uomo più pericoloso la sblocca: fantastica punizione a giro di Angel Di Maria che batte Benaglio e porta il Psg in vantaggio. Il Monaco tenta di reagire, ma al 40’ arriva il raddoppio: N'Soki crossa in mezzo all'area dalla mancina, trovando Christopher Nkunku, che aggancia e spara in fondo al sacco centralmente: 2-0.



Nel secondo tempo il Psg controlla il match: i parigini prima sfiorano il tris ancora con Di Maria, poi lo trovano al 67’: N'Soki ancora travolgente sulla sinistra, passaggio al centro per il figlio d'arte Tim Weah che fulmina inesorabilmente Benaglio. E’ 3-0, match in cassaforte per i ragazzi di Tuchel che dopo poco sfiorano il poker ancora con Nkunku. Il pubblico cinese invoca l’ingresso in campo di Neymar: Tuchel lo accontenta, inserendo il brasiliano al posto di Verratti al 76’ a giochi ormai fatti. C’è ancora tempo per il poker firmato ancora da Di Maria al 92’, su assist di Rabiot: è trionfo Psg.