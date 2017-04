IFFHS, i colombiani dell'Atletico Nacional i migliori nel 2016

7 aprile 2017

E' colombiana la squadra migliore del mondo. Almeno secondo i numeri raccolti dall'IFFHS, la Federazione internazionale di storia e statistica del calcio. Per la prima volta dal 1991 una squadra non europea conquista il riconoscimento e si tratta del Club Atlético Nacional de Medellín, squadra che nel 2016 ha vinto la Libertadores, oltre a titolo, coppa e supercoppa nazionale, arrivando terzo nel Mondiale per Club e lasciando la vittoria nella Copa Sudamericana alla Chapecoense dopo la tragedia aerea che ha colpito i brasiliani. La prima squadra italiana è la Juventus, ma soltanto al decimo posto con 234 punti contro i 383 dei primi classificati.