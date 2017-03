Icardi, ora Bauza perde la pazienza: "Mi avete rotto le palle"

7 marzo 2017

La continue mancate convocazioni di Mauro Icardi in Nazionale sono ormai diventate un tormentone per il ct dell'Argentina Edgardo Bauza che, all'ennesima domanda sull'interista, è sbottato ai microfoni di 'Closs Continental'. Ci sono tanti giornalisti che mi stanno davvero rompendo le palle con Icardi - si è sfogato il selezionatore -. Per ora non è convocato, quando succederà qualcosa a Higuain o a Pratto lo chiamerò".

Nelle sue parole non manca, però, un piccolo segnale d'apertura. "Arriverà anche il suo momento. Anche Lucas Alario tengo d'occhio, e sarà probabilmente il futuro della Nazionale argentina ma, per questioni anagrafiche e d'esperienza, Icardi verrà prima di lui". Bocca cucita, invece, sulle tempistiche. Intanto contro Cile e Bolivia, Maurito non ci sarà e per continuare a sperare nel sogno mondiale deve tifare per i suoi compagni. Anche quelli che gli rubano il posto: accettare che ti venga preferito Higuain non deve essere difficile, ben più complicato è ritrovarsi alle spalle di Pratto. Anche in Argentina non se ne capacitano...