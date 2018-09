Ibrahimovic scatenato con i fan: autografa la faccia di un tifoso

17/09/2018

Zlatan Ibrahimovic non si smentisce mai e regala l’ennesima perla fuori dal campo. Dopo il 500esimo gol in carriera, realizzato con la maglia dei Los Angeles Galaxy, lo svedese si è reso protagonista anche in mezzo ai fan accontentando tutte le loro richieste. La stella della Mls ha esaudito anche il desiderio di un giovane tifoso che gli chiedeva di autografargli la testa: un ricordo non certamente indelebile ma che lo ha reso una star dei social. Il video che ritrae Ibra mentre autografo il capo del ragazzo è già virale in rete ed ha scatenato migliaia di reazioni in tutto il mondo.