Ibrahimovic operato al ginocchio: "Tornerà a giocare"

2 maggio 2017

La carriera di Zlatan Ibrahimovic non è ancora arrivata al capolinea. Il fuoriclasse svedese, infatti, è stato operato "con successo" ai legamenti del ginocchio destro infortunato lo scorso 20 aprile nella partita di ritorno di Europa League contro l'Anderlecht. Come ha riferito il suo agente, Mino Raiola, l'infortunio non lo costringerà al ritiro, come si temeva, e il 35enne del Manchester United potrà effettuare un "completo recupero".