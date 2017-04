Ibrahimovic, mercoledì operazione e Pittsburh: "Non mi ritiro"

24 aprile 2017

Zlatan Ibrahimovic non si ritirerà dopo il grave infortunio al ginocchio patito con il Manchester United. Lo svedese, 36 anni il prossimo ottobre, ha parlato dopo il crac al crociato attraverso un post su Instagram: "Supererò questo momento e tornerò ancora più forte. Spesso ho giocato con una gamba sola, non è un problema. Una cosa è sicura: decido io quando ritirarmi. Arrendersi non è una opzione, ci vediamo presto". Mercoledì sarà operato a Pittsburgh, Stati Uniti.