Ibrahimovic, lo United conferma: "Seria lesione al legamento del ginocchio"

22 aprile 2017

Che la stagione di Zlatan Ibrahimovic si fosse chiusa, era già cosa nota. Mancava solo un comunicato ufficiale da parte del Manchester United , che ora ha diffuso un aggiornamento sulle condizioni dello svedese: "Sia per Ibrahimovic che per Rojo (anch'egli infortunatosi contro l'Anderlecht, ndr) si tratta di lesioni gravi ai legamenti del ginocchio ". Nei prossimi giorni il consulto con gli specialisti, poi si capiranno i reali tempi di recupero.

Due giorni di silenzio, poi il comunicato del Manchester, che perde per tanti mesi sia Zlatan Ibrahimovic (in scadenza di contratto) sia Marcos Rojo. "Importante lesione ai legamenti del ginocchio", dice il comunicato, senza entrare nel dettaglio. Ma per Ibra, come è filtrato, si tratta di una lesione al legamento collaterale anterioe e posteriore. Un infortunio grave che, dopo l'operazione, potrà tenerlo fermo fino a nove mesi. Come spiega lo United, entrambi i giocatori nei prossimi giorni verranno visitati da degli specialisti. Con i professori, quindi, verranno stabiliti i percorsi di recupero e si potrà fare maggiore chiarezza sui tempi di recupero.