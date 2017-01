Ibrahimovic: "Ho conquistato l'Inghilterra in tre mesi, ora voglio il titolo"

12 gennaio 2017

"Non ho nessun obiettivo individuale, perché l'ho già raggiunto dopo tre mesi qui. Ho conquistato l'Inghilterra e ci sono voluti solo tre mesi". Zlatan Ibrahimovic fa un bilancio della sua avventura al Manchester United, dove brilla con 18 gol stagionali, di cui 13 in campionato, uno in meno del capocannoniere Diego Costa, e fissa il target: "Non inseguo nessuno - ha detto lo svedese - Inseguo il titolo di Premier League. Questo è il mio obiettivo".

"L'obiettivo individuale è una conseguenza di quello collettivo è una sorta di bonus per ogni singolo giocatore – ha spiegato l'attaccante in un'intervista ai canali ufficiali del Manchester United -. Se si raggiungono gli obiettivi di squadra, lo saranno anche quelli individuali. Io cerco solo di aiutare la squadra e dare il meglio, segnando, giocando bene e costruendo occasioni per i miei compagni. Finché riuscirò a farlo, so che potrò aiutare la mia squadra. Lo stesso accade per i miei compagni, anche loro aiutano la squadra come possono".



Da vero leader dentro e fuori il rettangolo di gioco, Ibrahimovic ha tracciato anche l'analisi della prima parte di stagione dei Red Devils: "Abbiamo avuto dei cali, alti e bassi e poca costanza nei risultati. Poi abbiamo iniziato a vincere quando abbiamo trovato più equilibrio – ha osservato -. L'allenatore ha trovato la sua formazione base, il che non è facile quando sei nuovo e vuoi imporre la tua filosofia, il tuo gioco e il tuo modo di fare". "L'ho detto dall'inizio, piano piano miglioreremo e faremo il salto di qualità. Abbiamo bisogno di fare un passo avanti come squadra – ha dichiarato Ibra -. Ora si può vedere l'identità della squadra. Stiamo ritrovando noi stessi, ma penso che possiamo fare molto di più e molto meglio. E vogliamo farlo, lavoriamo per questo".



Ibrahimovic ha saltato gli impegni di coppa contro Hull City (EFL Cup) e Reading (FA Cup), ma sarà a disposizione di Mourinho nell'attesissimo match contro il Liverpool in programma domenica pomeriggio, pronto a dare una mano allo United nel suo percorso di risalita: "L'ultimo mese e mezzo ha dimostrato che siamo sulla strada giusta. Il gap dalla vetta era consistente, ora non è più così. Siamo più vicini adesso - ha detto lo svedese -. Aspettiamo che gli altri abbiano i loro momenti di flessione, facciano i loro errori, e noi saremo lì. Fino ad allora daremo loro filo da torcere, perché penso che la seconda parte della stagione sarà decisiva. Vediamo dove possiamo arrivare, ma io so cosa vogliamo: vogliamo dimostrare che possiamo farcela".