Ibrahimovic già si allena: "Il tocco non svanisce"

1 giugno 2017

Non è passato neanche un mese dall'operazione al ginocchio che Zlatan Ibrahimovic già si allena. Su Instagram lo svedese, che ha subito un intervento per la ricostruzione del legamento crociato, ha pubblicato un video in cui compie dei tocchi al volo con il pallone. "Il tocco non svanisce. I leoni recuperano più in fretta degli umani", le parole di Ibra, che non vede l'ora di tornare in campo.



Dove? Il suo contratto con lo United è in scadenza e l'infortunio lo terrà lontano dai campi di gioco ancora per molti mesi (almeno fino a dicembre). Ma come ha dichiarato il suo procuratore Mino Raiola a Talksport, il futuro potrebbe essere ancora coi Red Devils. "Sì, vuole restare in Inghilterra, vuole restare al top. Se vede di essere ancora un valore aggiunto per il Manchester United, perché non restare allo United? Certo, lui può essere utile a qualsiasi top club del mondo, ma prima è chiaramente doveroso e rispettoso parlare con il Manchester e capire ciò che vogliono tutte le parti". Ibra ha sul piatto anche un'offerta dei Los Angeles Galaxy, ma prima di valutare l'esperienza in Mls vorrà capire quante possibilità avrà di essere al centro del progetto di Mourinho anche nella prossima stagione, nonostante l'infortunio.