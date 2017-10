Ibrahimovic compie gli anni: tutto il mondo celebra Zlatan, Inter e Milan in primis

3 ottobre 2017

Auguri Zlatan! Oggi è questo uno dei messaggi più diffusi (quelli che fanno tendenza) sui social. Auguri in svariate lingue: italiano, svedese, inglese, spagnolo, francese etc. etc. Sì, perché oggi è il compleanno di Zlatan Ibrahimovic, 36 anni anni per la precisione. E lo celebrano, prime fra le tante squadre in cui ha militato, Inter e Milan; fa altrettanto il Manchester United che, con maggior interesse, attende il suo ritorno in campo.



Già, quando ritorna Zlatan? Ibra freme ma a predicare la calma è proprio il chirurgo che a maggio lo ha operato al ginocchio per la ricostruzione dei legamenti dopo il crac nella partita di Europa League contro l'Anderlecht: "Zlatan è molto forte, ma il calcio è ancora un sport combattivo. Come medico vorrei vederlo recuperare il più lentamente possibile - ha detto Freddie Fu Ho-Keung - e solo quando sarà pienamente in forma giocare".



Calma dunque, perché affrettare i tempi - anche di poco - potrebbe essere controproducente: "Si sono verificati molti casi di giocatori che, tornati prematuramente, hanno subito cattive conseguenze" ha concluso Freddie Fu Ho-Keung. "E' necessario molto tempo per recuperare completamente".