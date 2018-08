Ibrahimovic, campione in campo ma non negli affari: fallisce la sua azienda di vestiti

21/08/2018

Se in campo in pochi possono paragonarsi a Zlatan Ibrahimovic per classe e fantasia, lo stesso non può per l’Ibra formato imprenditore. Lo svedese non ha un grande fiuto per gli affari e dopo il fallimento della sua applicazione ‘Zlatan Unplugged’ ecco arrivare un’altra doccia fredda per l’ex di Milan ed Inter: il suo marchio d’abbigliamento A-Z è fallito a causa delle troppe perdite. Sono oltre venti i milioni mandati in fumo dall’azienda dello svedese in appena due anni.