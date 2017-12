Ibrahimovic, anno nero: "Starà fermo un mese"

31 dicembre 2017

Ibrahimovic si ferma ancora. E' stato lo stesso tecnico dello United Josè Mourinho ad annunciarlo dopo lo 0-0 casalingo contro il Southampton. "Resterà fuori per un mese. Si è rifatto male allo stesso ginocchio operato", ha detto - E' un problema molto grave, anche perché ha 36 anni". Lo svedese era tornato in campo il 18 novembre contro il Newcastle dopo sette mesi di assenza per la rottura del crociato anteriore e posteriore del ginocchio destro.