Ibra, ironia social: "Un re riconosce un altro re"

20 marzo 2017

Zlatan Ibrahimovic come sempre fa notizia. Ironia e arroganza miscelate sapientemente sui social. Lo svedese ha incontrato a Manchester Juan Carlos, presente all'Etihad per assistere a Manchester City-Liverpool, sfida di cartello di Premier League e non ha perso l'occasione per fare un 'scatto reale' in compagnia dell'ex sovrano di Spagna. "Un re riconosce un altro re" ha scritto Ibra sul proprio account Instagram.