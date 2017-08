Ibra, il ginocchio sta molto meglio: ecco le prove

20 agosto 2017

In attesa di capire quale sarà la sua prossima squadra (pare vicino un ritorno al Manchester United), Zlatan Ibrahimovic mostra ancora una volta sui social di essere in una gran forma fisica e di non smettere un attimo di allenarsi. L'ultimo video dell'attaccante svedese è un'autentica dimostrazione di come il ginocchio destro, operato lo scorso aprile dopo la rottura del crociato, stia ritrovando la forza dei giorni migliori.