Ibiza, Ronaldo ricoverato. Poi tranquillizza: "Tutto sotto controllo"

12/08/2018

Prima la paura, poi il sollievo. Ronaldo, il Fenomeno, in vacanza a Ibiza dove ha una casa di proprietà, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale venerdì nel tardo pomeriggio dove gli è stata diagnosticata una polmonite . Nella stessa serata, l'ex attaccante del Brasile è stato trasferito alla Clinica Nuestra Senora del Rosario. È stato lo stesso brasiliano a tranquillizzare tutti: "È stata una forte influenza, già lunedì sarò dimesso".

"Ragazzi, ho avuto una forte forma di influenza qui a Ibiza. Sono stato ricoverato venerdì, ma ora è tutto sotto controllo. Lunedì dovrei avere l'ok per essere dimesso e per tornare a casa. Grazie a tutti per i messaggi e per l'affetto!".