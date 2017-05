Hoffenheim, ecco la nuova maglia

19 maggio 2017

Dopo aver accompagnato la miglior stagione di sempre del club tedesco TSG 1899 Hoffenheim , che nella stagione 2016/2017 si è qualificato per la prima volta nelle competizioni europee, Lotto Sport Italia , azienda leader nella distribuzione di calzature, abbigliamento e accessori per lo sport e il tempo libero, sarà al fianco di TSG 1899 Hoffenheim anche nella prossima stagione. Lotto Sport Italia e il club tedesco hanno infatti presentato la nuova divisa home per la stagione 2017/2018, che debutterà sabato 20 maggio, in occasione dell’ultimo match del campionato tedesco che l’Hoffenheim disputerà in casa contro l’FC Augsburg .

La nuova divisa di TSG 1899 Hoffenheim per le partite casalinghe presenta un raffinato look total blu, il colore sociale del club, e si caratterizza per un design elegante e ricercato dato dalla sfumatura degradé nei toni del blu a cui si sovrappone una texture spinata che si ispira alle trame di tessuti tipicamente sartoriali. Le maniche presentano una tonalità di blu scuro su cui contrastano le due linee curve di colore bianco sulle spalle, che conferiscono alla divisa un armonico dinamismo. Dal punto di vista tecnico la divisa è realizzata nell’innovativo tessuto Poly Stretch, una fibra tecnologica, estremamente leggera e compatta, che garantisce massimo comfort, freschezza e leggerezza. Completano l’outfit short e calzettoni rigorosamente di colore blu con dettagli bianchi a contrasto.

Impreziosiscono la divisa i dettagli: lo stemma della squadra in rilievo, applicato sul petto, si inserisce nel gioco di contrasti blu/bianco della maglia, sul retro del colletto è riportato lo slogan del club “Ein Team, Ein Weg, Einmalig”, mentre il collo con microforatura conferisce eleganza alla divisa.

Andrea Tomat, Presidente di Lotto Sport Italia, ha commentato: “La stagione che si sta concludendo è stata la migliore di sempre del club tedesco e siamo orgogliosi di poter accompagnare l’Hoffenheim nel suo debutto nelle competizioni europee nella prossima stagione. Siamo certi che il blu Hoffenheim si distinguerà anche sui campi europei e, proprio per questo debutto, che rimarrà nel cuore dei tifosi, abbiamo pensato a una divisa unica che esalta il blu, colore simbolo del club, combinando un design elegante e raffinato a un tessuto tecnico altamente innovativo e performante.”

Peter Görlich, CEO del TSG ha dichiarato: “Questa maglia rappresenterà per sempre qualcosa di speciale, anche per i tifosi. Si tratta infatti della maglia con cui, per la prima volta, giocheremo in Europa. Sarà per questo una maglia indimenticabile, che rimarrà nella storia del club e nel cuore di tifosi e sostenitori”.