Guardiola, rivelazione da tifoso: "Guardo Barcellona, Napoli e Tottenham"

14 gennaio 2018

Pep Guardiola ha poco (o nulla) da invidiare ai suoi colleghi. Per alcuni, però, non ha mai nascosto la propria ammirazione. Maurizio Sarri , innanzitutto. Già (ampiamente) elogiato dal tecnico catalano dopo il doppio confronto di Champions League , l'allenatore toscano rimane in cima alle passioni di Pep, che alla vigilia della sfida con il Liverpool ha ammesso: "Sono più tifoso che allenatore. Per questo scelgo le squadre da guardare. E mi piacciono Napoli, Barcellona e Tottenham".

Nonostante i suo City giochi - almeno al momento - il calcio migliore d'Europa, da Pep Guardiola sono arrivate parole al miele per gli avversari. In particolare, per tre squadre, due delle quali già affrontate in stagione. "Ovviamente amo seguire il Barcellona perché sono fan di quel club e perché lì sono cresciuto. Sono contento di vedere che il Napoli giochi un calcio simile, proprio come il Tottenham - ha raccontato Guardiola -. Gli Spurs qualche punto lo perdono, ma giocano bene. Perfino quando perdono calciano 25 volte in porta".



