Guaio Sanchez: ha saltato un controllo antidoping il giorno del passaggio allo United

26 gennaio 2018

Ovviamente Sanchez non era presente al campo di allenamento dell'Arsenal non per saltare il controllo antidoping, ma perché coinvolto in prima persona nella trattativa per il passaggio allo United. Ma il codice della FA sulle questioni antidoping sono rigide, soprattutto dopo le polemiche che travolsero lo scorso anno City e Bournemouth, che furono multate di 35mila sterline per non aver dato informazioni dettagliate sui "whereabouts" dei propri giocatori. Ora va capita quale potrebbe essere la sanzione e nei confronti di chi.



Probabilmente dell'Arsenal, come ha spiegato Wenger in conferenza stampa: "Sono piuttosto tranquillo, perché solitamente cooperiamo con le autorità antidoping. Ovviamente Alexis non voleva nascondersi. Erano in corso le trattative, era un giorno speciale per lui e ovviamente non aveva alcuna intenzione di mancare il controllo antidoping. Di chi è la responsabilità? Dal punto di vista amministrativo è nostra. In quel momento non si era ancora trasferito, quindi probabilmente spettava a noi, ma in determinate situazioni è difficile sapere dove è il proprio giocatore".