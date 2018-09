Griezmann polemico: "Premio Fifa? Bizzarro non ci sia alcun francese. Merito il Pallone d'oro"

05/09/2018

Griezmann non si è tirato indietro nel far polemica con la Fifa per le scelte prese per il premio "Best player", miglior giocatore dell'anno, che l'ha visto tra i 7 esclusi dal podio. Con lui anche i connazionali Mbappé e Varane, una decisione bizzarra dato che i francesi hanno alzato il trofeo Mondiale in Russia. Di certo Grizou non è disposto a mandre giù una possibile esclusione dai tre finalisti per il Pallone d'oro: "Penso di essere sempre più vicino a questo premio. E' una ricompensa prestigiosa e, per un giocatore, è il massimo. Non c'è di meglio. Certo, ci sono trofei per il campionato, per i Mondiali e l'Europa League...ma niente è paragonabile. L'esclusione non sarebbe ingiusta, mi porterebbe a domandarmi perché e fare di meglio. Ho vinto tre trofei, ci sono sempre stato nei momenti decisivi. Ma non sono io che voto. Paragonando quest'anno con il 2016 (anno che l'ha visto tra i finalisti al premio di France Football, ndr), è obbligatorio che sia tra i tre finalisti. Nel 2016 ho perso due finali".



"I miei 5 favoriti al Pallone d'oro? Non saprei, dare cinque nomi è difficile". Il bomber dell'Atletico ha provato così a dribblare la domanda, per evitare disparità tra colleghi. Negli scorsi giorni, alla stessa domanda, Kylian Mbappé aveva lasciato fuori dai top 5 personali il compagno di Nazionale, citando CR7, Modric, Salah e Varane. Una scelta, anche questa, che non è passata inosservata a Grizou: "Mi ha dimenticato? Non so, bisognerebbe fare a lui questa domanda. Ma può anche essere che non gli piace il mio calcio- ha proseguito ridendo-. Ognuno ha la sua opinione".