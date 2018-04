Grecia, il governo revoca lo stop: il campionato riparte

27 marzo 2018

Il campionato di calcio greco può ripartire: lo ha stabilito il governo dopo un paio di settimane di stop. La Lega ellenica era stata sospesa in seguito ai fatti avvenuti durante Paok Salonicco-Aek Atene quando il presidente dei padroni di casa entrò in campo armato di pistola in seguito a un gol annullato dall'arbitro a pochi minuti dal termine del match. Ora i club si sono impegnati a compiere delle vere riforme per combattere la violenza.