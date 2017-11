Golden Foot 2017: Casillas batte Messi e CR7

7 novembre 2017

Con i voti dei tifosi, Casillas ha messo in fila altri nomi di spicco del calcio mondiale come Cristiano Ronaldo, Messi, Neuer, Sergio Ramos, Robben, Thiago Silva, Suarez, Yaya Touré e Andrea Pirlo, succedendo a un altro portiere nella Champions Promenade. Un riconoscimento alla carriera, un premio individuale che durante gli anni con Real Madrid e nazionale spagnola non è mai arrivato.



Per il portiere del Porto, ora, il futuro è in bilico: "Vorrei restare nel mondo del calcio anche quando la mia carriera in campo sarà terminata. Quando l'opportunità arriverà... la prenderò al volo coi miei guanti" ha commentato dal Meridien Beach Plaza di Monaco.