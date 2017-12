Galatasaray, torna Terim: è la quarta volta

22 dicembre 2017

Istanbul è in fermento per il ritorno, il quarto, di Fatih Terim, per tutti semplicemente l'Imperatore, sulla panchina del Galatasaray. "Bentornato a casa, Imperatore Fatih Terim", è il tweet con cui il Galatasaray ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex allenatore del Milan, con una foto d'archivio. In giornata è attesa la firma sul contratto del 64enne, che col Gala ha vinto sei campionati e una storica Coppa Uefa nel 2000. Lo scorso luglio Terim si è dimesso da ct della nazionale dopo essere rimasto coinvolto in una rissa in un ristorante. Attualmente il Galatasaray è terzo nel campionato turco reduce dalla quarta sconfitta della stagione.