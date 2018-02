Gabigol è risorto, ancora in gol col Santos

15 febbraio 2018

Ferroviaria e Sao Caetano non sono certo tra le big del calcio brasiliano e il loro valore assoluto è davvero modesto, ma non c'è dubbio che il ritorno a casa sia un toccasana per Gabriel Barbosa. I gol sono l'ossigeno per un attaccante e questa rinascita non può che far felice l'Inter, che detiene ancora il suo cartellino pagato oltre 30 milioni di euro. Dopo aver fallito anche al Benfica, Gabigol ha un anno per convincere critica e tifosi italiani di non essere un bidone.