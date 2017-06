Frode fiscale, niente carcere per Messi: pagherà 252mila euro

23 giugno 2017

La condanna a 21 mesi di carcere inflitta a Leo Messi, ritenuto colpevole di frode fiscale nel luglio 2016, è stata convertita in una multa e dunque la Pulce, come previsto, non finirà dietro le sbarre. La Procura spagnola, come riferito dai media iberici, ha stabilito che il campione del Barcellona paghi un'ammenda di 252mila euro che sostituisca la pena detentiva alla quale era stato condannato dal tribunale della città catalana.