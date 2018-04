Francia, VAR in Ligue 1 dalla prossima stagione

14 dicembre 2017

Il Video Assistant Referee sbarca anche in Francia. Il consiglio di amministrazione della Lega calcio francese si è infatti pronunciato a favore dell'introduzione del Var nella Ligue 1. Secondo quanto riporta L'Equipe, dopo i test effettuati con successo in questa stagione, la LFP ha dato il suo ok per l'utilizzo del Var, secondo il protocollo Fifa, a partire dal campionato 2018/2019.