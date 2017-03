Francia-Spagna gara del futuro: decisa dalla Var

29 marzo 2017

La Var, richiesta dalla Federcalcio francese, si è ritorta contro la Francia. Due episodi che hanno cambiato il corso del match grazie alla moviola in campo. Il ct dei francesi Deschamps, che aveva dato il suo ok all'utilizzo, la prende con sportività. "Se c'è la possibilità di rivedere una giocata, perché no? Mi pare giusto per una questione di equità - ha spiegato a fine match - Oggi è stata contro di noi, se non ci fosse stata la prova video sarebbe potuta finire in modo differente. E' l'evoluzione del calcio, ci si deve adattare. Ho alcuni dubbi sul rigore fischiato. La Var è qualcosa che va sperimentata e bisogna vedere come si evolve".



Anche il capitano dei Bleus Lloris promuove la moviola istantanea: "Si tratta di un'evoluzione nel nostro sport, penso che sia una buona cosa, ha detto il capitano tricolore. Rende le decisioni giuste". Dubbi sul tempo di attesa. "Emotivamente è complicato. Abbiamo aspettato per due o tre minuti - ha spiegato Tolisso -. Si distorce un po' il gioco. Questo è un buon sistema, ma dovrebbe essere sviluppato per farlo accadere più velocemente". Scettici, invece, Gameiro e Kurzawa. "Si rompe un po 'la bellezza del gioco - ha dichiarato l'attaccante dell'Atletico Madrid. Aspettare la decisione due minuti, è irritante". "Ha ucciso il nostro gioco, ma non possiamo farci nulla - ha detto il terzino del Psg- Ma non possiamo farci nulla".



Moviola promossa da Gerard Piqué, che non perde occasione per lanciare una frecciata ai rivali del Real Madrid. "La Var? Eravamo vestiti di bianco - ha attaccato il difensore del Barcellona - Si può riassumere così... Deve essere introdotta anche nella Liga perché è un aiuto agli arbitri. Avrei detto la stessa cosa anche se fosse stata a nostro sfavore".